ترتيب الدوري المغربي بعد نهاية الجولة الخامسة

يقدم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المغربي نسخة 2021-2022 بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة.

وتصدر فريق الوداد صدارة جدول الترتيب متفوقا على غريمه التقليدي الرجاء بفارق نقطة واحدة في الصدارة وهو ما يؤشر على اشتعال المنافسة مبكرا في البطولة المحلية.

جاء ترتيب الدوري المغربي كالتالي:

الوداد – 13نقطة.

الرجاء – 12 نقطة.

الدفاع الحسني الجديدي – 11 نقطة.

الشباب الرياضي السالمي – 9 نقاط.

مولودية وجدة – 8 نقاط.

نهضة بركان – 7 نقاط.

شباب المحمدية – 6 نقاط.

أولمبيك آسفي– 6 نقاط.

الجيش الملكي – 6 نقاط.

أوليمبيك خريبكة - 5 نقاط

المغرب الفاسي – 5 نقاط.

حسنية أغادير – 4 نقاط.

إتحاد طنجة – 4 نقاط.

يوسفية برشيد – 4 نقاط.

الفتح الرباطي – 3 نقاط.

سريع واد زم – نقطتين.