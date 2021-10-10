ميركل: يجب على إيران العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات

قالت المستشارة الألمانية أنيجلا ميركل، اليوم الأحد، إنها تريد توجيه رسالة لا لبس فيها إلى إيران بأنه يجب عليهم العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه لا فائدة من مهادنة ايران فهي ستفسر هذا على أنه ضعف.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "علينا أن نضمن بالأفعال أن لا تتمكن إيران أبدا من حيازة السلاح النووي".