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ميركل: يجب على إيران العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:31 م
ميركل
ميركل
وكالات

قالت المستشارة الألمانية أنيجلا ميركل، اليوم الأحد، إنها تريد توجيه رسالة لا لبس فيها إلى إيران بأنه يجب عليهم العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه لا فائدة من مهادنة ايران فهي ستفسر هذا على أنه ضعف.

 

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "علينا أن نضمن بالأفعال أن لا تتمكن إيران أبدا من حيازة السلاح النووي".

الكلمات المفتاحية

ميركل ايران المفاوضات ألمانيا

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