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عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:33 م
جانب من إعلان النتائج بالمؤتمر الصحفي
جانب من إعلان النتائج بالمؤتمر الصحفي
منى صموئيل
أعلنت النقابة العامة للأطباء، النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، خلال مؤتمر صحفيً يعقد الآن بمقر دار الحكمة بشارع قصر العيني.

نتائج انتخابات التجديد النصفي للأطباء
وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام نقابة الأطباء، إن الفائزين بعضوية النقابة العامة فوق السن: "أحمد حسين، أسامة محمود، جمال عميرة"، وتحت السن: "جمال أمين زارع، أحمد علي، مايكل يوسف".

وعن مقعد شرق الدلتا، فاز أيمن سالم، وغرب الدلتا فاز محمد فريد، ووسط الدلتا محمد سلامة، وفاز بمقعد شمال الصعيد أحمد الليك، وجنوب الصعيد مصطفى هاشم.

انتخابات التجديد النصفي للأطباء
وكانت انتخابات التجديد النصفي للأطباء قد أجريت الجمعة الماضية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)
عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)

الكلمات المفتاحية

نقابة الاطباء نقابة الأطباء نتائج انتخابات التجديد النصفي انتخابات التجديد النصفي الاطباء

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