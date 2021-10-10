عاجل| "الأطباء" تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي (صور)

نتائج انتخابات التجديد النصفي للأطباء





انتخابات التجديد النصفي للأطباء

وكانت انتخابات التجديد النصفي للأطباء قد أجريت الجمعة الماضية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام نقابة الأطباء، إن الفائزين بعضوية النقابة العامة فوق السن: "أحمد حسين، أسامة محمود، جمال عميرة"، وتحت السن: "جمال أمين زارع، أحمد علي، مايكل يوسف".وعن مقعد شرق الدلتا، فاز أيمن سالم، وغرب الدلتا فاز محمد فريد، ووسط الدلتا محمد سلامة، وفاز بمقعد شمال الصعيد أحمد الليك، وجنوب الصعيد مصطفى هاشم.