محمد صلاح يدعم عبدالله السعيد بعد الانتقادات

حرص محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، على دعم عبد الله السعيد، زميله في صفوف الفراعنة، بعد الفوز على ليبيا (1-0) في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وعبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" انستجرام" نشر صلاح صورة تجمعه مع عبدالله السعيد وهما يشيران معًا بعلامة النصر في غرفة الفندق، وذلك دعمًا للأخير في ظل الانتقادات التي لحقت باللاعب، على خلفية أدائه أمام ليبيا.





وكان كارلوس كيروش، المدرب الجديد للفراعنة، قد فضل السعيد على محمد مجدي أفشة، نجم الأهلي، الذي قرر استبعاده من القائمة الحالية.





وبهذا الفوز، نجحت مصر في تصدر مجموعتها السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقةً على ليبيا صاحبة الوصافة بفارق نقطة وحيدة.





ومن المقرر أن يلتقى المنتخبان مجددا، الاثنين المقبل في بنغازي الليبية، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية.



