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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة غدا الاثنين الموافق 11-10-2021، وفقا لما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .
 
حالة الطقس ليلا
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس غدا
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، فرص أمطار على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين:  القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

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