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"الإسكان" تعتمد المخطط العام لمشروع زهرة بالساحل الشمالى

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري الخاص رقم 697 بتاريخ 4 اكتوبر2021 باعتماد المخطط الكامل لمشروع زهرة بالساحل الشمالى واستكمال تنفيذ كافة مراحله. وذلك بعد أن وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على كافة التصميمات الخاصة والمخطط العام المقدم من شركة دجلة للاستثمار العقارى التابعة لمجموعة معمار المرشدى لإقامة مشروع متكامل على مساحة 776 فدان بمركز العلمين ، كما نص القرار على اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى البالغ مساحتها 145 فدانا.
 
وكانت مجموعة معمار المرشدي قد بدأت في التفاوض مع شركات المقاولات والإنشاءات تمهيدا للعمل بالمشروع خلال الفترة المقبلة تماشيا مع خطة الدولة في تنمية مدينة العلمين الجديدة التي تعد احدي مدن الجيل الرابع وتتمتع بموقع متميز يجعلها بوابة مصر وتساهم في تغيير خريطة الساحل الشمالي ليكون سكنا دائما لأكثر من 2 مليون مواطن 
 
وكشف المهندس حسن صدقي رئيس مجلس الإدارة أن المشروع قد شارك في تصميم مخططاته ثلاث بيوت من اكبر بيوت التصميم العالمية, وهو يعد مدينة سياحية ترفيهية متكاملة بالكيلو 124 بشاطىء ممتد وبمساحة بنائية تبلغ 17% فقط وتتوزع مداخله على 8 مداخل متضمنا مجمعات مطاعم ومسارح وكافيهات و5 فنادق
 
ومن ناحيته قال وائل سعده العضو المنتدب للشركة انه سيتم التنسيق مع جهاز مدينة تنمية الساحل الشمالي الغربي على البدء في تنفيذ المباني  مع مراعاة شبكات المرافق الرئيسية المحيطة بالمشروع ووفقا للاشتراطات المعتمدة والبرنامج الزمني المعتمد, واعتبر سعده القرار الوزاري الصادر يأتي اتساقا مع مسيرة الشركة في خدمة التطور العمراني بمصر وما قدمته من تنمية وتطوير عقاري في كل مشروعاتها بكافة أنحاء الجمهورية.
 


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