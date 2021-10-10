الرقابة المالية: 230 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 10 سنوات





قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل 59%؜ من إجمالى الناتج المحلى لمصر.

وأوضح عمران خلال فاعليات مؤتمر دور التحويلات النقدية فى زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة أن تحويلات المصريين العاملين زادت خلال العامين الماضيين نتيجة للاستقرار الاقتصادى الذى تشهده مصر بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية أن تحويلات العاملين فى الخارج بلغت منذ 2011 إلى الآن حوالى 230 مليار دولار.

وكشف عمران أن إصدار أول وثيقة تامين للعاملين المصريين فى الخارج سيكون بداية يناير 2022، من خلال إنشاء مجمعة تأمين على المصريين فى الخارج والتى جاءت استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وهذه الوثائق ستكون متاحة فى مكاتب تصاريح العمل والسفارات فى الخارج، موضحا أن قيمة وثيقة التأمين على الوفاة ستكون 100ألف جنيه.







