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ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم الطائرة الروسية الي 16 شخصا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
منار طارق
قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تحطمت طائرة تقل مجموعة من قافزي المظلات بعد إقلاعها في منطقة تتارستان الروسية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة ستة.

على ارتفاع 70 مترا، أفاد الطيارون أن محركهم الأيسر تعطل وحاولوا الهبوط اضطراريا بالقرب من مدينة مينسيلينسك، في محاولة لقلب الطائرة إلى اليسار لتجنب منطقة مأهولة، حسبما قال حاكم المنطقة. وقال رستم مينيخانوف حاكم تتارستان إن جناح الطائرة أصاب مركبة من طراز جازيل عندما هبطت وانقلبت.

كانت الطائرة تقل 20 مظلا واثنين من افراد الطاقم. وقالت وزارة الصحة إن ستة أشخاص في حالة خطيرة. وقالت لجنة التحقيق، التي تحقق في الجرائم الخطيرة، إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا في انتهاك مشتبه به لقواعد السلامة. ونقلت تاس عن مصدر قوله إن مركز تدريب رواد الفضاء الذي تديره الدولة علق علاقاته مع نادي الطيران في انتظار التحقيق.

تم تشديد معايير سلامة الطيران الروسية في السنوات الأخيرة، لكن الحوادث لا تزال مستمرة، لا سيما في المناطق النائية. وقد تم تداول صور لبعض المظليين الموجودين على متن الطائرة وهم في عدة أو مع طائرة على قناة REN التلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

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روسيا تحطم طائرة

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