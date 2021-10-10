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الرقابة على الصادرات تنذر 306 شركات لانتهاء شهادة الجودة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر


وجهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنذارا لعدد 306 شركات دولية ومحلية، للقيام بتجديد شهادة صلاحية شهادة الجودة الخاصة بها، بعد انتهاء مدة الشهادة خلال الفترة الماضية
 
وجاء في موقع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم توجيه تلك الإنذارات لتلك الشركات في 4 أكتوبر الجاري، استنادا للقرار رقم 34 لسنة 2015، والذي يُلزم الشركات المُصدرة إلي مصر ووكلائها المستوردين بضرورة التسجيل في سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي تعرف باسم السجلات المؤهلة للتصدير.
 
واتخذت وزارة الصناعة والتجارة، عدد من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة، إذ قررت هيئة الرقابة على الصادرات وقف 72 شركات أجنبية من جنسيات عدة أبرزها تركيا والصين، عن التوريد إلى مصر، لعدم استيفاء شهادة الجودة تطبيقا لقرار تسجيل المصانع الموردة لمصر.
 
الحكومة اعتمدت خطة منذ 2015 لتقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائى وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات، والتى حققت بالفعل ارتفاع ملحوظ بنسبة 10% خلال 2017 و 2018، نتيجة فتح أسواق جديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين لدعم الصادرات بالإضافة إلى زيادة أعداد المصدرين.

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