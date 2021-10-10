علي محمد ينضم إلى فريق "السرب" في دور جديد



انضم الفنان الشاب علي محمد إلى فريق عمل الفيلم السينمائي الضخم "السرب"، الذي يستأنف أبطاله تصوير مشاهده الخارجية.



وأعرب الفنان علي محمد عن سعادته بتواجده في فيلم سينمائي ضخم مثل "السرب" الذي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية.



وأكد على أن هذه الخطوة بمثابة فتح فرص جديدة من أجل تواجد النجوم الشباب مع كبار النجوم جنبا إلى جنب في أعمال سينمائية هامة وضخمة، معتبرا أن فيلم السرب سيكون نقلة نوعية في مشواره المهني، مشيرا إلى أن الأفلام السينمائية التى تبث روح الوطنية وتبروز جهود الدولة المصرية وجنودنا البواسل في التصدي للإرهاب قد لاقت صدى ايجابيا واسعا لدي الجمهور، وعززت روح الانتماء.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي محمد كان من خلال مسلسل "اللى ما لوش كبير" في دور عطوة بموسم رمضان الماضي أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، كما شارك في مسلسل "الاختيار 2" ويكرر تجربة الأعمال الوطنية مجددا في الفيلم السينمائي السرب.



«السرب» مأخوذ عن أحداث وقصص حقيقية، تدور أحداثه حول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد داعش، في 5 فبراير 2015. ومن المقرر عرضه قريبا.



الفيلم بطولة أحمد السقا وآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم وشريف منير ومحمود عبدالمغني ومنى زكي وهند صبري ومحمد دياب ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.