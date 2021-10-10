نور عمرو دياب تشارك الجمهور بصور حفل خطوبتها

نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكانت هذه الصور من حفل خطوبتها، وارتدت فستان مشجر لونه أصفر، واعتمدت على مكياج خفيف أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر بسيطة، علقت على الصورة قائلة:" صور حفل خطوبتي ".





يذكر أن نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى لعمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".