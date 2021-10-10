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عيضة المنهالي يطرح أغنية "ما عنه صدود" "

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:50 م
عيضة المنهالي
عيضة المنهالي
ريهام كمال

أطلق الفنان عيضة المنهالي، أغنية جديدة تحمل إسم "ما عنده صدود".

"ما عنده صدود" يتعاون فيها عيضة المنهالي، مع سفير الألحان الإماراتي الفنان فايز السعيد ومن توزيع محمد صالح، وتم تسجيلها ما بين استديوهات عيضه المنهالي وفايز السعيد ساوند.

وطرح عيضة المنهالي، الأغنية عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، بالإضافة الى المنصات الاكترونية المتخصصة.

يقول في مطلعها:

ما عنه صدود وصل الزين ما عنه

لو كان قاسي وقلبي مرتجي عطفه

رموشه سيوف موت جات مستنه

منها عروقي ورا الاضلاع منشطفة

يا ناوي تخطف القلب اش تبي منه

تراه بيموت لو حاولت في خطفه

الكلمات المفتاحية

عيضة المنهالي الفجر الفني

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