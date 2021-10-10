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" بيج رامي يصنع التاريخ" ..بهذه الكلمات أحمد التهامي يهنى بيج رامي بعد تلقيبه ب "مستر أولمبيا "

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:54 م
بيج رامي
بيج رامي
نادين نجدي
حرص الفنان أحمد التهامي على تهنئة الببج رامي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد التهامي صورة لللبيج رامي برفقة مدربه "،، وعلق عليها قائلًا:"
مبرووووووك لأسطورتنا المصريه العربيه العالميه يصنع التاريخ ولثاني مرة علي التوالي يحصد لقب مستر أولمبيا وبكده يكون أول واحد عربي في التاريخ يحصد اللقب مرتين...مبروووك أخويا وحبيبنا البطل المحترم الخلوق صانع التاريخ بيج رامي
ودي صورة بطلنا مع المدرب بتاعه وصديقة مدرب المحترفين الأمريكي ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد التهامي فيلم" زنزانة7"، بطولة أحمد زاهر، منة فضالي، عبير صبري، نضال الشافعي، مدحت تيخا، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن إخراج إبرام نشأت.

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