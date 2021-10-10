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وزيرة الثقافة تتوجه إلى الأردن لتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك والاحتفال بمئوية تأسيس المملكة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:55 م
وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم
ريهام كمال
تتوجه الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتوقع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثقافي بين مصر والأردن، وتمثيل مصر فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة والذى يقام تحت رعاية الملك عبد الله الثانى.

ويشارك فيه أوركسترا القاهرة السيمفوني مع اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

أكدت عبد الدايم أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون المثمر بين الدولتين الشقيقتين واللتان تربطهما علاقات وطيدة ومُتجذرة، وأشارت أن الاتفاقيات المزمع توقيعها تساهم فى تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من التعاون والتقارب بين الشعبين، معبرة عن سعادتها بالمشاركة المصرية في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها الدولة العربية الوحيدة فى هذا الحدث.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم اوركسترا القاهرة السيمفوني الفجر الفني

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