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السيسي يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان اليوم

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:47 م
السيسي وسلفاكير
السيسي وسلفاكير
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل بعد ظهر اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

السيسي وسلفاكير 
ويزور سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم الأحد، مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين، في إطار العلاقات القوية التي تربط كلا البلدين الشقيقين.

مؤتمر صحفي 
ومن المقرر إقامة مؤتمر صحفي عصر اليوم، كما سيتم التباحث حول العلاقات الثنائية والملفات المشتركة بين البلدين، أبرزها الملفات الأمنية وأزمة سد النهضة الإثيوبي.

الكلمات المفتاحية

سلفاكير رئيس جنوب السودان جنوب السودان السيسي

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