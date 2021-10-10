الصين تستنكر خطاب رئيسة تايوان

نددت الحكومة الصينية، اليوم الأحد، بالخطاب الذي ألقته رئيسة تايوان تساي إنغ ون بمناسبة العيد الوطني، قائلة إنه يحرض على المواجهة ويشوه الحقائق.





قال مكتب شؤون تايوان في الصين إن السعي إلى استقلال تايوان يغلق باب الحوار. وفي وقت سابق يوم الأحد، قالت تساي إن تايوان ستواصل تعزيز دفاعاتها لضمان عدم تمكن أي شخص من إجبار الجزيرة على قبول المسار الذي وضعته الصين، ولا تعرض الحرية ولا الديمقراطية، وكررت الدعوة لإجراء محادثات مع بكين. واضافت إن تايوان ستواصل تعزيز دفاعاتها لضمان عدم تمكن أي شخص من إجبار الجزيرة على قبول المسار الذي أرسته الصين والذي لا يوفر الحرية ولا الديمقراطية.





تعرضت تايوان، التي تطالب بها الصين كأراضي لها، لضغوط عسكرية وسياسية متزايدة لقبول حكم بكين، بما في ذلك المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان، مما يثير القلق الدولي. وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم السبت بتحقيق "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان ولم يذكر بشكل مباشر استخدام القوة. ومع ذلك، فقد تلقى رد فعل غاضبًا من تايبيه، التي قالت إن شعب تايوان فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله.





وقالت تساي، مخاطبة مسيرة بمناسبة العيد الوطني، إنها تأمل في تخفيف التوترات عبر مضيق تايوان، وأكدت أن تايوان "لن تتصرف بتهور". واوضحت في خطاب أمام المكتب الرئاسي في وسط تايبيه "لكن يجب ألا تكون هناك أوهام على الإطلاق بأن الشعب التايواني سوف يرضخ للضغط".



