عزل مدير مدرسة بالخانكة بسبب قضاء الطلاب اليوم الدراسي على الأرض

أصدر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة للتحقيق وعزله من منصبه، وتعيين مدير آخر بدلًا منه في واقعة جلوس طلاب إحدى الصفوف بالمدرسة على الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية.





وأشار وكيل الوزراة، أنه جرى إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم وسيجلس الطلاب تحت أي ظرف اعتبارًا من الغد على مقاعد طلابية.



