Advertisements

إنتهاء تصوير مسلسل "إلا أنا" حكاية "بدون ضمان"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:56 م
أبطال حكاية بدون ضمان
أبطال حكاية "بدون ضمان"
نادين نجدي
شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصورة تجمعها مع فريق عمل مسلسل بون ضمان احتفالًا بإنتهاء التصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت " مهنا" على الصورة قائلة:" فركش مسلسل إلا أنا بدون ضمان..شكرا لكل الكرو على تعبكم ومجهودكم".



يذكر أن مسلسل بدون ضمان بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال، أحمد بدير، سلوى عثمان، أحمد الكشك، الكثير من النجوم

الكلمات المفتاحية

هنادي مهنا حكايه بدون ضمان حكايه الفجر الفني الا أنا اسلام جمال احمد الكشك

أخبار تهمك

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 20 ساعة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

محمد صلاح يدعم عبدالله السعيد بعد الانتقادات

منذ أقل من ساعتين

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بهذه الطريقة.. أحمد زاهر يروج لمسلسه الجديد "كدبة كبيرة"

إسلام جمال يتعاقد على حكاية "بدون ضمان"

هنادي مهني تحتفل بوصولها 4 مليون متابع على "إنستجرام"

اليوم.. عرض أولى حلقات حكاية "بدون ضمان" على dmc

إسلام جمال يطلب من جمهوره انتظاره في الحكاية الثالثة من مسلسل إلا أنا

إسلام جمال: لم أتوقع نجاح حكاية "بدون ضمان"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

11:02 ص

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

11:03 ص

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements