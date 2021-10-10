إنتهاء تصوير مسلسل "إلا أنا" حكاية "بدون ضمان"

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصورة تجمعها مع فريق عمل مسلسل بون ضمان احتفالًا بإنتهاء التصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت " مهنا" على الصورة قائلة:" فركش مسلسل إلا أنا بدون ضمان..شكرا لكل الكرو على تعبكم ومجهودكم".







يذكر أن مسلسل بدون ضمان بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال، أحمد بدير، سلوى عثمان، أحمد الكشك، الكثير من النجوم

