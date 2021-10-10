"مشرفنا ورافع راسنا" ..هكذا هنأ محمد ممدوح بيج رامي

نشر النجم محمد ممدوح صورة للبيج رامي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علق"ممدوح" علي الصورة قائلًا:" للمرة التانية عالتوالي مشرفنا ورافع راسنا.. مبروك بيج رامي ربنا يحميك ويحرسك يابطل ".



والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان محمد ممدوح مسلسل "لعبة نيوتن"، من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.