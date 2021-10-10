Advertisements

"مشرفنا ورافع راسنا" ..هكذا هنأ محمد ممدوح بيج رامي

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:01 م
محمد ممدوح
محمد ممدوح
نادين نجدي
نشر النجم محمد ممدوح صورة للبيج رامي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق"ممدوح" علي الصورة قائلًا:" للمرة التانية عالتوالي مشرفنا ورافع راسنا.. مبروك بيج رامي ربنا يحميك ويحرسك يابطل ".

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان محمد ممدوح مسلسل "لعبة نيوتن"، من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

الكلمات المفتاحية

نجوم مصارعه مشاهير محمد ممدوح فن رياضة البييج رامي

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

محمد صلاح يدعم عبدالله السعيد بعد الانتقادات

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 20 ساعة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ يوم

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ يوم

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مسلسل لعبة نيوتن يتصدر لائحة الأكثر بحثا بموقع يوتيوب

انهيار منى زكي في لعبة نيوتن بعد انفصالها رسمياً عن محمد ممدوح

تصدر مسلسل "لعبة نيوتن" تريند "جوجل"

الليلة.. نجوم مسلسل "لعبة نيوتن" ضيوف لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"

غدًا.. أبطال "لعبة نيوتن" ضيوف برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب

مفاجأة.. فيلم جديد يجمع منى زكي بمحمد هنيدي بعد 23 عاما من تعاونهما الأول

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

11:02 ص

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

11:03 ص

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements