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وزير التعليم العالي يتابع فعاليات الاحتفال بنصر أكتوبر في الجامعات والمعاهد

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 02:56 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
مارينا بشارة
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول فعاليات الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر بالجامعات والمعاهد المصرية، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والتوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، خلال الفترة من 3 إلى 28 أكتوبر الجاري وذلك في إطار الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.
فعاليات الاحتفال
وأشار التقرير إلى أن فعاليات الاحتفال تتضمن ندوات تثقيفية، وأفلام وثائقية، وأنشطة رياضية، وزيارات ميدانية للمواقع العسكرية والمشروعات العملاقة، وتكريم بعض أسر الشهداء، عروض فنية (غنائية ومسرحية)، ومعارض فنون تشكيلية، ومسابقات بحثية، وذلك بالتنسيق مع نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وقادة قوات الدفاع الشعبي والتوجيه المعنوي بالقوات المسلحة.

مؤتمر "نصر أكتوبر 48"

ولفت التقرير إلى أن جامعة الزقازيق سوف تستضيف فعاليات مؤتمر "نصر أكتوبر 48" لجامعات الدلتا، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وأوضح التقرير أن بعض الجامعات تميزت في احتفالاتها ببعض الأنشطة الإضافية، مثل حملات التبرع بالدم، ووضع أكاليل الزهور علي نصب الجندي المجهول، والقيام بزيارات للمطارات الحربية، وإقامة مارثون رياضي، ومسابقات كأس الشهداء، وزيارات للمتاحف والمناطق والمطارات العسكرية، بالإضافة إلى تنظيم حفلات فنية.

أبطال حرب أكتوبر المجيدة

وأضاف التقرير أن خلال هذه الاحتفالات، سيتم استضافة بعض أبطال حرب أكتوبر المجيدة ومستشاري أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان والخبراء الاستراتيجين بالتعاون مع مستشاري التربية العسكرية بالجامعات والمستشارين العسكريين بالمحافظات والبعض من الفنانين، بالإضافة إلى منتخبات الجامعات.

جدير بالذكر أنه من المقرر تنظيم 16 ندوة تثقيفية بالجامعات المصرية، منها ندوة يوم 20 أكتوبر بجامعة القاهرة، وكذلك ندوة يوم 26 أكتوبر بجامعة طنطا، وتتوالي الندوات حتى 20 أبريل المقبل.

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مفتي الجمهورية حرب أكتوبر المفتي

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