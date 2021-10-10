محافظة قنا تنفذ محاكاة لمحاولة إحباط هجوم إرهابي على مستودع وقود

مجموعة من الإجراءات الاحترازية

ومن جانبه أشار نائب محافظ قنا إلى أن التدريب يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث، كرسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة قادرة على مواجهة أي طارئ من أجل الحفاظ على أرواح وممتلكات الشعب، مؤكدًا أن القوات المسلحة ورجال الشرطة جزء أصيل من نسيج هذا الوطن الغالي ويعملان دائمًا على مساعدة الشعب المصري وتقديم الدعم له في كل الظروف.

مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية

وأضاف "عمر"، أن القيادة السياسية قد وضعت نصب أعينها مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال اعتماد خطة طموحة لتطوير وتجهيز غرف إدارة الأزمات وتدريب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة على آليات وأساليب مواجهة الأزمات للحد من خطورتها بالتنسيق مع القوات المسلحة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، فضلًا عن ربط غرف إدارة الأزمات المختلفة بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وإجراء العديد من السيناريوهات المحتملة والتدريب عليها والعمل على علاج أوجه القصور بها، مقدمًا شكره وتقديره للقوات المسلحة على دعمها المادي والمعنوي المتواصل للمؤسسات المدنية في كافة المجالات.

وأثني نائب محافظ قنا علي كفاءة التدريب العملي، التي وصلت إليها قوات الأمن في تأمين الهدف الحيوي في أقل وقت وباقل الخسائر، مؤكدا على أهمية عنصر التدريب في صقل مهارات وخبرات قوات التأمين من ضباط وأفراد، وتنمية قدرات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث، وأن قوات الدفاع الشعبي والعسكري تعد أحد الركائز الهامة والحيوية في إدارة الأزمات والكوارث ومجابهتها بطريقة علمية وعملية سليمة.

كما نقل العميد محمد عبد المالك مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، للمشاركين في التدريب تحيات اللواء عماد أحمد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، موضحا أن التخطيط يعد من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث، حيث يساعد على إدارة الأزمة بالمبادرة وليس كرد فعل ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى في التعامل مع تلك الأزمات وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها، مشيدا بسرعة تحرك سيارات الحماية المدنية والإسعاف وقوات الشرطة والوصول في أسرع وقت ممكن والتدخل في الوقت المناسب وهو ما يساعد الأجهزة المعنية في التعامل مع أي حالات طوارئ بشكل سريع.

شهد حازم عمر نائب محافظ قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، سيناريو المحاكاة الفعلية لمحاولة إحباط هجوم إرهابي على مستودع وقود قنا الاستراتيجي، الذي نفذته قوات الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن قنا بالتعاون مع القوات المسلحة ومركز عمليات محافظة قنا، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 87 الذي تنفذه المحافظة علي مدار أربعة أيام في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري.شهد سيناريو المحاكاة كلا من اللواء صموئيل عطا الله، نائب مدير أمن قنا، والعميد محمد عبد المالك، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد أحمد عوض الله، المستشار العسكري للمحافظة والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، فضلا عن حضور لفيف من ضباط القوات المسلحة والشرطة.