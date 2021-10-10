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الصحة السعودية: تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:02 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات

سجلت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.


وقد كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح فايروس كورونا، 5 ملايين جرعة حتى الآن قدمت عبر 587 مركزا للقاح في المناطق كافة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

 

 وأعلنت تسجيل (695) حالة مؤكدة وتعافي (489) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6368)؛ منها (836) حالة حرجة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (393.377) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (380.305) حالات.

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