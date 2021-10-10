"مبروك يا رامي " ..هكذا هنأت أسماء جلال البيج رامي

تحرص الفنانة أسماء جلال على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت أسماء جلال صورة للبطل البيج رامي،، بعد حصوله على لقب مستر أولومبيا، علقت على الصورة قائلة:" مبروك يا رامي ".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوي محمد على، كريم الشناوى.