مشتريات المصريين والعرب تصعد بالبورصة 1.2% في ختام التعاملات

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب علي الأسهم القيادية





وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 216 مليون ورقة منفذة على 29 عملية ، وتم التداول على 205 سهم، ارتفع منهم نحو 64 سهم، وانخفض نحو 64 سهم، ولم تتغير مستويات 63 سهم.





وربح رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه عند مستوى 701.811 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 10662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.