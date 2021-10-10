بيتكوين ترتفع 91 % منذ بداية العام





ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 2.3 في المائة منذ الساعة الخامسة مساء الجمعة؛ لتصل إلى 55.25 ألف دولار للعملة الواحدة في الساعة العاشرة من صباح السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء.





وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ 3.3 في المائة، حيث يتم تداولها بين 53.70 ألف دولار و55.47 ألف دولار.





وانخفضت الآن 15 في المائة عن أعلى مستوى عند 64.87 ألف دولار، الذي وصلت إليه في 14 نيسان (أبريل).





وأضافت عملة بيتكوين 13 في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت 91 في المائة حتى الآن هذا العام.





وشهدت القيم العالمية للعملات المشفرة، من بينها بيتكوين، تقلبات كثيرة خلال العام الماضي، ويعود ذلك جزئيا إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.





وقال بنك الشعب الصيني، في بيان سابق على موقعه الإلكتروني، "إن النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية"، مضيفا أنها "تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص"





وأوضح البنك المركزي أنه سيتم "التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية، وفقا للقانون"، ويحظر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة، التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز وتعاملات، تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و"جمع أموال بطريقة غير قانونية". وقال البنك إنه في الأعوام الأخيرة "أصبح تداول بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشرا على نطاق واسع، ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي، وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية".



