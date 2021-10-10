Advertisements

"عامر جروب" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:06 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم مجموعة عامر جروب الأكثر ارتفاعاً  بنسبة 10.19 % ليغلق عند 0.87 جنية، يلية الخليجية الكندية للاستثمار بنسبة 8.86%، ليغلق عند 24.45 جنيه، ثم بالمركز الثالث القابضة المصرية الكويتية بنسبة 5.80% ليغلق عند 1.24 جنيه.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم القابضة المصرية الكويتية بارتفاع 5.56% ليغلق عند 19 جنيه، وأخيرًا سهم شركة العربية للخزف بارتفاع 5.48% ليغلق عند 4.8 جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 10662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3614 نقطة.
 

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم

محمد صلاح يدعم عبدالله السعيد بعد الانتقادات

منذ أقل من ساعتين

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ يوم

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

بطلب من رونالدو.. نجم يوفنتوس على رادار مانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ يوم

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

11:02 ص

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

11:03 ص

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements