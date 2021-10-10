"عامر جروب" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم مجموعة عامر جروب الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.19 % ليغلق عند 0.87 جنية، يلية الخليجية الكندية للاستثمار بنسبة 8.86%، ليغلق عند 24.45 جنيه، ثم بالمركز الثالث القابضة المصرية الكويتية بنسبة 5.80% ليغلق عند 1.24 جنيه.





وبالمرتبة الرابعة جاء سهم القابضة المصرية الكويتية بارتفاع 5.56% ليغلق عند 19 جنيه، وأخيرًا سهم شركة العربية للخزف بارتفاع 5.48% ليغلق عند 4.8 جنيه.



