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"عامر جروب" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:06 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم مجموعة عامر جروب الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.19 % ليغلق عند 0.87 جنية، يلية الخليجية الكندية للاستثمار بنسبة 8.86%، ليغلق عند 24.45 جنيه، ثم بالمركز الثالث القابضة المصرية الكويتية بنسبة 5.80% ليغلق عند 1.24 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم القابضة المصرية الكويتية بارتفاع 5.56% ليغلق عند 19 جنيه، وأخيرًا سهم شركة العربية للخزف بارتفاع 5.48% ليغلق عند 4.8 جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 10662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3614 نقطة.