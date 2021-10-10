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" ده البيج رامي يا صيع " ..شاهد محمد ثروت يهنئ بطل كمال الأجسام

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:17 م
بيج رامي
بيج رامي
نادين نجدي
وجه الفنان محمد ثروت رسالة لـ بيج رامي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد ثروت صور ل بيج رامي عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وعلق عليها قائللً:" ده بيج رامي يا صيع....مبروك يا كابتن رامي السبيعي عقبال العاشرة على التوالي ".


وكان قد أعلن الفنان محمد ثروت إنجاب زوجته طفلته الأولى التي أسماها دهب، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام، منذ ساعات وهي الابنة الأنثى الأولى له، ولديه طفل آخر ذكر اسمه سليم.

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