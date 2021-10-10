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خاص.. .. تعرف على موعد طرح ألبوم عمرو دياب "عيشني"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:19 م
عمرو دياب
عمرو دياب
نور طلعت

يستعد النجم عمرو دياب، لطرح ألبومه الغنائي الجديد "عيشني" وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" وعلى جميع المنصات الموسيقية.

وعلم "الفجر الفني" بموعد طرح الألبوم وهو يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، ليستعد دياب، بعد طرح الألبوم لإحياء حفل غنائي جماهيري بمثابة الاحتفال بـ"عيشني".

وكان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنية "حلو التغيير" و"رايقة" عبر خدمة ڤودافون وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية ترند موقع تويتر.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي" الدنيا بترقص"، "اتقل"، و" أحلى ونص
وكان الهضبة قد تصدر المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر  عبر تطبيق أنغامي.

الكلمات المفتاحية

عمرو دياب رايقة حلو التغيير

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