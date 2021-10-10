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"المالية": 140 مليار جنيه إجمالي إيرادات الموازنة خلال شهرين

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
كشفت بيانات رسمية اليوم، عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- أغسطس) 2021 إلى 5ر120 مليار جنيه أي ما يعادل 7ر1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر93 مليار جنيه ما يعادل 5ر1% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 11% ليسجل 140 مليار جنيه مقابل 126 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم الإيرادات الضريبية بنحو 5ر78% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 5ر21%، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 7ر19% ليصل إلى 261 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة بـ218 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأشارت إلى استمرار الحكومة في الوقت الحالي في تحسين المناخ الاقتصادي من خلال ميكنة ودمج وتبسيط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة من خلال "نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية"، والذي يعد أحد مظاهر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

ولفتت إلى أن المنظومة تساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، حيث إنه يمكن تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وأيضا حجم المصروفات بشكل لحظي من خلال "الموازنة الإلكترونية"، ما يمكن الدولة من تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة كورونا.


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