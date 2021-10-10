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"مطاحن شرق الدلتا" تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:08 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
تصدر سهم مطاحن شرق الدلتا الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم  بنسبة 13.25%،  ليغلق عند 85 جنيه للسهم، يليه سهم العربية للأسمنت بنسبة تراجع بلغت 4.27 % ليغلق عند 3.59 جنيه ثم العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري بنسبة 3.75 % ليغلق عند 15.9 جنيه للسهم.

وبالترتيب الرابع جاء سهم المنصورة للدواجن بانخفاض 3.22% ليغلق عند 1.71 جنيه، وأخيرًا سهم العربية لمنتجات للشحن والتفريغ بارتفاع 2.85% ليغلق عند 1.32 جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 10662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3614 نقطة.
 
 

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