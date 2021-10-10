"مطاحن شرق الدلتا" تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

تصدر سهم مطاحن شرق الدلتا الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم بنسبة 13.25%، ليغلق عند 85 جنيه للسهم، يليه سهم العربية للأسمنت بنسبة تراجع بلغت 4.27 % ليغلق عند 3.59 جنيه ثم العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري بنسبة 3.75 % ليغلق عند 15.9 جنيه للسهم.





وبالترتيب الرابع جاء سهم المنصورة للدواجن بانخفاض 3.22% ليغلق عند 1.71 جنيه، وأخيرًا سهم العربية لمنتجات للشحن والتفريغ بارتفاع 2.85% ليغلق عند 1.32 جنيه.



