مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

Advertisements
مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:00 م
هايدي يسري
يتنظر عشاق الكرة الاوروبية بدء الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأكثر أثارة في العالم، بطولة دوري أبطال أوروبا.
وستنطلق فعاليات الجولة الثالثة خلال يومي الثلاثاء 19-10 والأربعاء 20-10 ، ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول مواعيد الجولة بالتفصيل.
ستنطلق 8 مباريات يوم الثلاثاء وهم:
مانشستر سيتي VS كلوب بروج، في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة.
بشكتاش VS سبورتنج لشبونة، في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة.
ريال مدريد VS شاختار دونتسك،في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
ليفربول VS أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
بوروسيا دورتموند VS اياكس، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
اي سي ميلان VS بورتو، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
أنتر ميلان VS شيريف، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
باريس سان جيرمان VS لايبزج، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
وستنطلق 8 مباريات يوم الاربعاء، وهم:
برشلونة VS دينامو كييف، في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة.
سالزبورج VS فولفسبورج، في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة.
مانشستر يونايتد VS اتالانتا، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
يوفنتوس VS زينيت، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
تشيلسي VS مالمو، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
بايرن ميونيخ VS بنفيكا، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
أشبيلية vs ليل، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
فياريال vs يانج بويز، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.