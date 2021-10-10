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مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
يتنظر عشاق الكرة الاوروبية بدء الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأكثر أثارة في العالم، بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق فعاليات الجولة الثالثة خلال يومي الثلاثاء 19‪-‬10 والأربعاء 20‪-‬10 ، ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول مواعيد الجولة بالتفصيل.

ستنطلق 8 مباريات يوم الثلاثاء وهم:
مانشستر سيتي VS كلوب بروج، في تمام الساعة 6‪:‬45 بتوقيت القاهرة.
بشكتاش VS سبورتنج لشبونة، في تمام الساعة 6‪:‬45 بتوقيت القاهرة.
ريال مدريد VS شاختار دونتسك،في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.
ليفربول VS أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.
بوروسيا دورتموند VS اياكس، في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.
اي سي ميلان VS بورتو، في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.
أنتر ميلان VS شيريف، في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.
باريس سان جيرمان VS لايبزج، في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.
وستنطلق 8 مباريات يوم الاربعاء، وهم:
برشلونة VS دينامو كييف، في تمام الساعة 6‪:‬45 بتوقيت القاهرة.
سالزبورج VS فولفسبورج، في تمام الساعة 6‪:‬45 بتوقيت القاهرة.
مانشستر يونايتد VS اتالانتا، في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.
يوفنتوس VS زينيت، في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.
تشيلسي VS مالمو، في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.
بايرن ميونيخ VS بنفيكا، في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.
أشبيلية vs ليل، في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.
فياريال vs يانج بويز، في تمام الساعة 9‪:‬00 بتوقيت القاهرة.

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