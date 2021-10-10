موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي النادي الأهلي بفريق يونيون سبورتيف جيندراماري النيجري، يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتنطلق المباراة الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السابعة ونصف بتوقيت الإمارات.





ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم السبت الموافق 23 من ذات الشهر، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.





يذكر أن الفريق النيجيري قد خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 32، بعد فوزه على فريق لوماسيجيه بطل بوروندي بهدف نظيف.



