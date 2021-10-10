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ضمن احتفالات الاوبرا بذكرى انتصارات اكتوبر : الرقص الحديث يعيد امجاد أحمس في الجمهورية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:54 م
فرقة الرقص المسرحي الحديث
فرقة الرقص المسرحي الحديث
ريهام كمال

ضمن احتفالات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بذكرى انتصارات اكتوبر تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض احمس تصميم واخراج محمود مصطفى وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء والاربعاء 12، 13 اكتوبر على مسرح الجمهورية.

يمثل العرض دراما المقاومة والانتصار واستعادة الأمن وطرد فساد وارهاب اتباع طيفون إله الشر وقاتل اوزوريس رمز الخصب والنماء حيث شكل شعب مصر وجيشها وجهين لعمله واحدة ولذلك ومنذ فجر التاريخ اطلق عليها مقبرة الغزاة.

يؤدى الادوار الرئيسية يحيي احمد - عمرو البطريق فى دور الملك احمس، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز فى دور الام توتي شيرى، الدكتور عبد الله سعد فى دور الملك سقنن رع، حمزة العيلي فى دور ملك الهكسوس، رشا الوكيل فى دور بنت ملك الهكسوس، مينا ثابت فى دور كاموس، ويلعب دور الراوى كمال عطية.

صمم الديكور المهندس احمد زايد، تصميم الملابس المهندسة هاله محمود دراماتورج الدكتور مصطفي سليم، اعداد موسيقي المهندس خالد درويش تصميم إضاءة المهندس ياسر شعلان، فيديو مابنج المهندس رضا صلاح

الكلمات المفتاحية

مجدي صابر دار الاوبرا المصرية الفجر الفني الرقص الحديث احمس

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