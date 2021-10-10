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علي جمعة: هناك أكثر من 43 صيغة في الصلاة على النبي محمد

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:55 م
علي جمعة
علي جمعة
ريهام كمال

أوضح الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن هناك أكثر من 43 صيغة في الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

قال جمعة خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، إن ابن السبكي ذكر الصيغ الواردة عن سيدنا محمد وكلها تُصلي على النبي وآل بيته، مشيرًا إلى أن النص الوارد لم يكن فيه صحابة بل أن الآئمة أضافوا الصحابة بعد ظهور التلسين عليهم وهذه ليست بدعة.

تابع جمعة أن إضافة شئ من الشريعة نفسها ليست بدعة، وبعدها كُتبت العديد من الصيغ الآخرى للصلاة على النبي حبًا فيه، ثم جاء كتاب "دلائل الخيرات" وهو من أفضل الكتب التي شاعت بين المسلمين، وكان فيه صيغ أخرى ومجاميع الصلاة على سيدنا الرسول، ما نتج عنه أنه يوجد الآن في الوطن العربي أكثر من 20 مليون مخطوطة بالخط العربي ولكن لا يوجد لدينا 20 مليون عنوان وأغلب هذه المخطوطات جاءت من المصحف و"دلائل الخيرات".

أوضح علي جمعة أن من لا يعجبه صيغ الصلاة على النبي "مغيب" ولا يعرف شيء عن المنظومة لأن هناك جهود كبيرة عبر التاريخ لتوثيق صيغ الصلاة على رسول الله، فهناك عدة عناوين وكتب تتناول هذا الشأن ومازالت تظهر العديد من العناوين مثل شخص دخل عليه منذ فترة وكان معه 7 مجلدات لم تنشر من قبل للصلاة على النبي.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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