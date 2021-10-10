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تريند رقم واحد يوتيوب.. "ولا ليلة من لياليك" لحماقي تتصدر السوشيال ميديا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:56 م
محمد حماقي
محمد حماقي
نور طلعت


حقق النجم محمد حماقي،  نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كما تصدر مؤشرات البحث العالمي الشهير "جوجل" بعد طرح الألبوم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ومن ضمن الأغاني التي حققت نجاح كبير عبر السوشيال ميديا و"يوتيوب" أغنية "ولا ليلة من لياليك" حيث احتلت المركز الأول ضمن المحتويات الرائجة والأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب"، وحققت٢ مليون مشاهدة.

جدير بالذكر أن أغنية"ولا ليله من لياليك" من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس تميم.

الكلمات المفتاحية

يا فاتني ولا ليلة من لياليك حماقي الفجر الفني

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