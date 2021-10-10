أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة الفريق أمام توسكر الكيني المقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام ببرج العرب.





طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني

ويتكون طاقم التحكيم من : دحان بيده حكما للساحة ويعاونه كل من حمدين ديبا مساعدا أولا، ويوسف محمد محمود مساعدا ثانيا، وباباكار سار حكما رابعا.





جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة غدا الإثنين، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.