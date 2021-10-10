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١٠ جوائز تضاف إلى رصيد " بيت المسرح " بالقومي للمسرح

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:57 م
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
الفجر الفني

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة بالجوائز التي حصلت عليها عروض البيت الفني للمسرح لهذا العام ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال ١٤، حيث حصل البيت الفني للمسرح على ١٠ جوائز على رأسهم جائزة " أفضل عرض ثاني " لعرض dogs من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح.


و بالاضافة الى جائزة أفضل عرض ثاني حصل البيت الفني للمسرح على جائزة أفضل ممثلة دول أول نساء لهالة سرور، أفضل مؤلفة صاعدة لصفاء البيلي كلاهما عن عرض " جنة هنا " من إنتاج فرقة مسرح الغد، وأفضل تصميم إضاءة لابراهيم الفرن عن عرض " قاع " من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، أفضل تصميم ملابس لنعيمة عجمي عن عرض " أحدب نوتردام " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، أفضل ديكور لوليد جابر عن عرض " قاع " من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، أفضل تأليف موسيقي لمحمد حسني“، جائزة أفضل أشعار لمحمود جمال حديني، وجائزة أفضل استعراضات الى ضياء شفيق جميعهم عن عرض عرض " dogs” من إنتاج فرقة مسرح الشباب، كما فاز العرض أيضا بجائزة أفضل دعايا لأحمد مجدي.

بالاضافة للجوائز رشحت عروض البيت الفني للمسرح لعدد من الجوائز منها جائزة أفضل إخراج لكمال عطية، جائزة أفضل ديكور لحمدي عطية، أفضل ملابس لأميرة صابر جميعهم عن عرض dogs من إنتاج فرقة مسرح الشباب، ورشح أيضا لجائزة أفضل عرض ثاني عرض " قاع " من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، وجائزة أفضل عرض " جنة هنا " من إنتاج فرقة مسرح الغد، أفضل أشعار محمود شومان عن عرض " جنة هنا " من إنتاج فرقة مسرح الغد "، وجائزة أفضل دعاية لعمرو عبد الله عن عرض فريدة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

و قد وجه الفنان اسماعيل مختار الشكر والتقدير لكتيبة عمل البيت الفني للمسرح والتي أظهرت البيت الفني للمسرح بهذا المستوى المشرف والذي ظهر جليا بالجوائز الهامة التي حصلت عليها العروض، وبالاراء النقدية والاقبال الجماهيري الكبير على العروض.

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