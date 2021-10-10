Advertisements

حماقى في الجامعة "BUE" فى هذا الموعد

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:58 م
محمد حماقي
محمد حماقي
ريهام كمال

يستعد الميجا ستار محمد حماقى لحفل غنائيا ضخم فى الجامعه البريطانية بمدينة الشروق يوم 14اكتوبر.

ومن المتوقع أن يقدم محمد حماقي مجموعة من أغانيه الجديدة ومن ضمنهم "زيها مين" و"لو هتسيب"، بالإضافة إلى عدد من أغانيه القديمة. والحفل من تنظيم منظم الحفلات الشهير مصطفى ابو دشيش شركة "موستيك".

حققت أغنية «ولا ليلة من لياليك» للفنان محمد حماقي، نجاحًا كبيرا حيث حققت 1.25مليون مشاهدة، بعد وقت قصير من طرحها وإحتلت التريند رقم 1 على موقع "يوتيوب".

"ولا ليلة من لياليك" كلمات: محمد عاطف، ألحان: تامر علي، توزيع وميكس: تميم، Dick Beetham:ديجيتال ماستر، جيتار:مصطفى أصلان وشريف فهمي، تنفيذ وتريات: تامر غنيم، قانون: ماجد سرور، ناي: أحمد خيري، عود: إسلام الاباتي.

الكلمات المفتاحية

ولا ليلة من لياليك محمد حماقي الفجر الفني اخر اعمال محمد حماقي

أخبار تهمك

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قلق داخل الزمالك بسبب بن شرقي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 21 ساعة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ يوم

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 8 ساعات

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

عاجل.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

طرح أغينة حماقي الجديدة "لوهتسيب" (فيديو)

"لو هتسيب" لمحمد حماقي تحقق نصف مليون مشاهدة بعد 7 ساعات من طرحها

محمد حماقي يشعل الساحل الشمالي بأغنية "وافتكرت"

تعرف على مشاهدات أغنية "العرض مستمر" لمحمد حماقي

ولا ليلة من لياليك" لحماقي تتصدر تريند  "يوتيوب" وتحقق نصف مليون مشاهدة

ولا ليلة من لياليك " لحماقي تتصدر المركز الأول  "يوتيوب" وتقترب مشاهدتها من المليون الثاني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:04 م

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد

04:29 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements