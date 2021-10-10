حماقى في الجامعة "BUE" فى هذا الموعد



يستعد الميجا ستار محمد حماقى لحفل غنائيا ضخم فى الجامعه البريطانية بمدينة الشروق يوم 14اكتوبر.



ومن المتوقع أن يقدم محمد حماقي مجموعة من أغانيه الجديدة ومن ضمنهم "زيها مين" و"لو هتسيب"، بالإضافة إلى عدد من أغانيه القديمة. والحفل من تنظيم منظم الحفلات الشهير مصطفى ابو دشيش شركة "موستيك".



حققت أغنية «ولا ليلة من لياليك» للفنان محمد حماقي، نجاحًا كبيرا حيث حققت 1.25مليون مشاهدة، بعد وقت قصير من طرحها وإحتلت التريند رقم 1 على موقع "يوتيوب".



"ولا ليلة من لياليك" كلمات: محمد عاطف، ألحان: تامر علي، توزيع وميكس: تميم، Dick Beetham:ديجيتال ماستر، جيتار:مصطفى أصلان وشريف فهمي، تنفيذ وتريات: تامر غنيم، قانون: ماجد سرور، ناي: أحمد خيري، عود: إسلام الاباتي.

