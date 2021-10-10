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منتخب ألمانيا يعلن جاهزية نوير لمواجهة مقدونيا الشمالية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
قال مدرب منتخب ألمانيا هانز فليك، اليوم الأحد، إن حارس المرمى مانويل نوير سيكون جاهزاً وفي كامل اللياقة للاشتراك في مباراة الفريق المقبلة بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، في مواجهة مقدونيا الشمالية، غداً الإثنين، في الوقت الذي يحتاج فيه فريقه لفوز واحد لضمان الظهور في النهائيات.

وغاب نوير عن انتصار ألمانيا 2-1 على رومانيا الجمعة الماضي، بسبب إصابة خفيفة في العضلات، لكنه عاد لتدريبات المنتخب.

وقال فليك للصحافيين قبل سفر الفريق إلى مقدونيا الشمالية: "أتوقع أن تكون الأمور على ما يرام بالنسبة لمانويل غداً.. وأنا على ثقة بقدرته على المشاركة".

ولا يعاني المنتخب الألماني من أي إصابات أخرى بينما يسعى الفريق لتحقيق خامس فوز في خامس مباراة يخوضها تحت قيادة فليك منذ توليه تدريبه في وقت سابق من العام الحالي.

وقال المدرب أيضاً: "نحن نسير على الطريق الصحيح رغم علمنا بأن بعض الأمور ربما لا تسير على ما يرام بشكل كامل".

وتوج منتخب ألمانيا بكأس العالم أربع مرات لكنه خرج من دور المجموعات في الدورة السابقة في روسيا 2018 كما ودع بطولة أوروبا 2020 من دور الـ16 هذا العام أيضاً.

وسيضمن المنتخب الألماني التأهل لنهائيات 2022 قبل آخر جولتين من التصفيات إذا فاز على مقدونيا الشمالية غداً، وفشلت أرمينيا في الفوز على رومانيا في نفس اليوم.

وتتصدر ألمانيا الترتيب في المجموعة الأوروبية العاشرة في التصفيات برصيد 18 نقطة متقدمة بفارق ست نقاط على مقدونيا الشمالية وأرمينيا قبل آخر ثلاث جولات.

وستبذل مقدونيا الشمالية قصارى جهدها لتحقيق الفوز حفاظاً على آمالها في التأهل وقد سبق لها الفوز 2-1 على ألمانيا على أرض الأخيرة في مارس (آذار) الماضي وأكد فليك أنه يدرك كل هذه الجوانب.

وقال فليك: "لا أنظر إلى الماضي.. نريد تحقيق الفوز والتأهل بأسرع ما نستطيع لنهائيات كأس العالم".

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