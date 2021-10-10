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شاهد..أكرم حسني يهنئ محمد منير بعيد ميلاده

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:59 م
أكرم حسني ومحمد منير
أكرم حسني ومحمد منير
نادين نجدي
نشر الفنان أكرم حسني صورة جديدة له برفقة الكينج محمد منير، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "أكرم" على الصورة قائلًا:" كل سنة وأنت طيب يا كينج ".



وفي سياق آخر، تعاقد النجم أكرم حسني على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي يحمل اسم "مكتوب عليا"، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

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