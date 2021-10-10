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ياسمين الخطيب تشارك جمهورها بعيد زواجها

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:03 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
نادين نجدي
شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ظهرت ياسمين مع زوجها، هي مرتدية فستان أزرق اللون، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجًا يبرز ملامحها.

وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلة "مرة سنة على عيد زواجنا ".


يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب يعرض لها حاليًا برنامج "ونقول كمان" على قناة النهاردة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 5 مساءً.
ياسمين الخطيب تشارك جمهورها بعيد زواجها
ياسمين الخطيب تشارك جمهورها بعيد زواجها

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ياسمين الخطيب نجوم مشاهير كورة فن رياضة الزمالك

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