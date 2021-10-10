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متحدث البترول يكشف أسباب ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، عن أسباب ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وقال "عبد العزيز"، خلاب مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام وانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن هناك لجنة تم تشكيلها للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تجتمع كل 3 أشهر لبحث متوسط أسعار المواد البترولية فيما يتعلق بثلاث محددات تتمثل في سعر البترول الخام البرنت في السوق العالمي، وسعر الصرف، وتكاليف التداول.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن سعر خام برنت زاد بنسبة 7%، بينما سعر الصرف لم يشهد سوى تغيير بسيط ليس له تأثير، موضحًا أن الزيادة في الأسعار طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الحد الأقصى للزيادة او الانخفاض في أسعار البترول 10% لحماية المواطنين وحماية الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن اللجنة ارتأت زيادة الأسعار بـ 25 قرشًا للتر، ولو تم تطبيق الحد الأقصى لكانت الزيادة أكبر.

وأكد أن سعر السولار لم يمسه أي تحرك أو زيادة في سعره، منوهًا بأن وسائل النقل العام تستخدم السولار، ولا يوجد أي داعي أو سبب لزيادة تعريفية الركوب.

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