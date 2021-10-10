روسيا تسجل 28,6 ألف إصابة و962 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 28647 إصابة و962 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بعدما كانت حصيلة اليوم السابق نحو 29,3 ألف إصابة و968 وفاة.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.