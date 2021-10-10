ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. والشعبة: "المربيين السبب"





شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بأكثر من 10 جنيهات خلال شهر، وزاد سعر طبق البيض بنحو 11 جنيهًا ليصل إلى 60 جنيهًا.





وعن اسعار الدواجن، سجل سعر كيلو الدواجن بالمزرعة نحو 28 جنيهًا ليباع بالأسواق بين 34 و35 جنيهًا، مقابل 25 جنيهًا أول سبتمبر الماضي، فيما بلغ متوسط سعر طبق البيض نحو 52 جنيهًا بالأسواق مقابل 41 و 42 جنيهًا الشهر الماضي، ووصل السعر في بعض المناطق إلى 60 جنيهًا.





وزاد سعر كيلو البانية إلى 75 جنيهًا مقابل 65 جنيهًا الشهر الماضي وسعر كيلو الأوراك إلى 40 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا، والأجنحة إلى 24 جنيهًا مقابل 18 جنيهًا الشهر الماضي.





وأرجع عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن إلى خروج بعض المربيين من منظومة التربية خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع أسعار العلف وزيادة تكلفة التربية، مما أدى إلى قلة المعروض في ظل زيادة الطلب.





واضاف السيد في تصريحات صحفية، إن صغار المربيين تكبدوا خسائر كبيرة وصلت إلى 10 آلاف جنيه في اليوم الواحد، لأن طبق البيض كان يباع في المزرعة نهاية أغسطس الماضي بنحو 24 جنيهًا وتكلفته الفعلية 34 جنيهًا.















