أغنية "رايقة" لعمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب في الإمارات



تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات قليلة من طرح أغنيته أغنيته الجديدة "رايقة" كما تصدر هاشتاج #رايقة_عمرو_دياب ترتيب الأعلى بحثا على موقع تويتر في مصر.



واحتلت أغنية "رايقة" المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بقسم"الموسيقى" على موقع الڤيديوهات"يوتيوب" وذلك في الإمارات.



أغنية "رايقة" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وتقول كلمات الأغنية:

شوفى ازاى جميلة وانتى كده رايقة

و بتحلوى حتى لو متضايقة

يا نجمة مسكت فيها

و أنا مستقتل عليها

سيبى ضحكتك عليكى

عليكى لايقة عليكى لايقة



وكان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته "حلو التغيير" عبر خدمة فودافون وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية ترند موقع تويتر.



