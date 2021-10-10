Advertisements

رقم خرافي.. تعرف على قيمة جائزة بيج رامي بعد التتويج بلقب مستر أولمبيا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:02 م
بيج رامي
بيج رامي
الفجر الرياضي
توج المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي" بلقب مستر أوليمبيا 2021 للمرة الثانية في تاريخه.

رقم خرافي.. تعرف على قيمة جائزة بيج رامي بعد التتويج بلقب مستر أولمبيا
وتأهل المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي" البالغ 37 عاما إلى نهائي فئة الوزن المفتوح بمنافسات مستر أولمبيا 2021 والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر برياضة كمال الأجسام، متفوقا  على الأمريكي براندون كوري الفائز باللقب عام 2019 كما تفوق على الإيراني هادي جوبان الذي حل ثالثا.

ووفقا لموقع "باربيند" الأمريكي، بلغت جائزة بيج رامي جائزة، 400 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 6 ملايين وربع جنيه مصري.

وجاءت القائمة التي فازت بلقب مستر أولمبيا على النحو التالي:

2021 ممدوح السبيعي "بيج رامي"
2020 ممدوح السبيعي (بيج رامي).

2019 براندون كاري.

2018 شون رودن.

2017 فيل هيث.

2016 فيل هيث.

2015 فيل هيث.

2014 فيل هيث.

2013 فيل هيث.

2012 فيل هيث.

2011 فيل هيث.

2010 جاي كاتلر.

2009 جاي كاتلر.

2008 دكستر جاكسون.

2007 جاي كاتلر.

2006 جاي كاتلر.

2005 روني كولمان.

2004 روني كولمان.

2003 روني كولمان.

2002 روني كولمان.


الكلمات المفتاحية

مستر أوليمبيا 2021 مستر أوليمبيا جائزة مستر أوليمبيا 2021 بيج رامي

أخبار تهمك

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قلق داخل الزمالك بسبب بن شرقي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ أقل من ساعة

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"بيج رامي" يصل لاس فيجاس للمنافسة على لقب "مستر أولمبيا" للمحترفين في كمال الأجسام

محافظ كفر الشيخ يهنئ "بيج رامي" لتتويجه بطلاً لمستر أوليمبيا 2020

على طريقة شورت وفانلة وكاب.. أحمد عيد يهنئ بيج رامي بلقب مستر أولمبيا

محمد إمام مهنئاً بيج رامي: "ألف مبروك للبطل المصري"

من الوزارات لرئاسة الجمهورية.. مؤسسات الدولة تهنئ "بيج رامي"

تعرف على موعد عودة "بيج" رامى بطل مستر أوليمبيا إلى مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:04 م

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد

04:29 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements