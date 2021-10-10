توج المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي" بلقب مستر أوليمبيا 2021 للمرة الثانية في تاريخه.





رقم خرافي.. تعرف على قيمة جائزة بيج رامي بعد التتويج بلقب مستر أولمبيا

وتأهل المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي" البالغ 37 عاما إلى نهائي فئة الوزن المفتوح بمنافسات مستر أولمبيا 2021 والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر برياضة كمال الأجسام، متفوقا على الأمريكي براندون كوري الفائز باللقب عام 2019 كما تفوق على الإيراني هادي جوبان الذي حل ثالثا.





ووفقا لموقع "باربيند" الأمريكي، بلغت جائزة بيج رامي جائزة، 400 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 6 ملايين وربع جنيه مصري.





وجاءت القائمة التي فازت بلقب مستر أولمبيا على النحو التالي:





2021 ممدوح السبيعي "بيج رامي"

2020 ممدوح السبيعي (بيج رامي).





2019 براندون كاري.





2018 شون رودن.





2017 فيل هيث.





2016 فيل هيث.





2015 فيل هيث.





2014 فيل هيث.





2013 فيل هيث.





2012 فيل هيث.





2011 فيل هيث.





2010 جاي كاتلر.





2009 جاي كاتلر.





2008 دكستر جاكسون.





2007 جاي كاتلر.





2006 جاي كاتلر.





2005 روني كولمان.





2004 روني كولمان.





2003 روني كولمان.





2002 روني كولمان.







