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عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:04 م
من الواقعة
من الواقعة
إيمان عبد العاطي
تشارك فرق من الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالجيزة، في عملية البحث عن ناجين في واقعة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، اليوم الأحد.

شاهد عيان روى المشهد الأخير للحادث قائلا: "ميكروباص gm اتجاه روض الفرج خبط السور الحديد ونزل به"، مضيفا: "الميكروباص نزل بالركاب في النيل ومحدش طلع".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

المعاينة الأولية كشفت عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

اصطدمت السيارة بالسور الحديدي وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع
عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع
عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع
عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع
عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع
عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

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