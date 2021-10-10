Advertisements

مصر تدين الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:04 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
مارينا بشارة
أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، منذ قليل أعربت فيه جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية صباح اليوم، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء اليمنيين.

هجوم إرهابي
وذكرت الخارجية في البيان، إن مصر تتقدم بخالص التعازي لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء، مُعربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين، وتضامنها ووقوفها بجانب اليمن الشقيق في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة.

وزارة الخارجية 
وتدعو مصر كافة الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف، وإعلاء المصلحة العُليا للشعب اليمني الشقيق بمنأى عن أي حسابات ضيقة أو أجندات خاصة، من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة على نحو يحقق تطلعات الأشقاء اليمنيين نحو وطن آمن ومزدهر.

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة هجوم إرهابي مصر محافظ عدن

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ يوم

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ أقل من ساعة

تصريحات ميسي تسعد جمهور ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ يومين

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يصارع الأهلي لخطف مدافع بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قلق داخل الزمالك بسبب بن شرقي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 8 ساعات

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"متضامنون مع مصر ضد الإرهاب".. دول عربية وأجنبية تدين حادث معهد الأورام الخسيس

تونس تدين العمل الإرهابي في القاهرة

مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا زلزال كرواتيا

مصر تدين الحادث الإرهابي الغاشم في النيجر

مصر تدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر العراقية

عاجل.. مصر تدين الهجوم الإرهابي على مدينة صلاح الدين العراقية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:04 م

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد

04:29 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements