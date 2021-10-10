مصر تدين الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، منذ قليل أعربت فيه جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية صباح اليوم، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء اليمنيين.



هجوم إرهابي

وذكرت الخارجية في البيان، إن مصر تتقدم بخالص التعازي لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء، مُعربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين، وتضامنها ووقوفها بجانب اليمن الشقيق في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة.



وزارة الخارجية

وتدعو مصر كافة الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف، وإعلاء المصلحة العُليا للشعب اليمني الشقيق بمنأى عن أي حسابات ضيقة أو أجندات خاصة، من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة على نحو يحقق تطلعات الأشقاء اليمنيين نحو وطن آمن ومزدهر.