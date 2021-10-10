تعرف على حصاد الجولة الثانية للدورى القسم الثاني







أقيمت 21 مباراة في الجولة الثانية، للقسم الثاني، وتم تأجيل 3 مباريات، أسفرت عن الفوز في 14 مباراة والتعادل في 7 مباريات منهم مباراتين بدون أهداف .



أسفرت الجولة الثانية عن تسجيل 51 هدف، منهم 20 هدف في الشوط الأول مقابل 31هدف في الشوط الثاني.



تتساوي المجموعة الأولى والثانية في تسجيل الأهداف برصيد 18 هدف بينما المجموعة الأولى مجموعة الصعيد برصيد 15 هدف

ومن الملفت للنظز هزيمته الفرق الهابط من الدوري الممتاز وادى دجله والإنتاج الحربي وأسوان .



وحقق فريق المنيا وزد إف سي العلامة الكاملة بالفوز في مبارتين على التوالي .



شهدت الجولة الثانية احتساب 7 ركلات جزاء، منهما ركلتين في المجموعة الأولى مقابل ركله في المجموعة الثانية و4 ركلات في المجموعة الثالثة تم تسجيل 6 ركلات منها عن طريق

حسام عيسى لاعب بنى سويف في مرمى الإعلاميين ومحمد توفيق لاعب ملوى في مرمى الألومنيوم وسايكو لاعب السكة في مرمى وأدى دجله، وسعيد مراد لاعب الصيد في سبورتنج وأحمد عبد الستار لاعب سبورتنج في الصيد ومؤمن فكرى لاعب الحمام في مرمى الأوليمبي ،فيما أهدر جلال الشرقاوي لاعب دمنهور ركلة جزاء أمام فريق شيكو .



أشهرت البطاقة الحمراء مرتين لعمر المختار لاعب بنى سويف، وجميل حلمى المدير الفني لفريق الإعلاميين.



يتصدر قائمة الهدافين بعد الأسبوع الثاني بواقع هدفين .



مجموعة الصعيد



جيمس تيدى لاعب المنيا ، وائل على لاعب الألومنيوم وأحمد عصام لاعب المنيا ومحمد مناع لاعب كيما اسوان ووائل فراج لاعب بنى سويف.



--مجموعة القاهرة والقناة



رفيق كابو لاعب وأدى دجله ومحمد احمد ريعو لاعب السكة وأحمد مجدى كهربا لاعب بلبيس.



-- مجموعة بحري



عادل فكرى لاعب دكرنس، وسعيد مراد لاعب الصيد وحسام باولو لاعب شيكو وجلال الشرقاوي لاعب دمنهور



النتائج الكاملة لجولة الثانية من دوري القسم الثاني.

--مجموعة الاولى ( مجموعة الصعيد)

أقيمت 7 مباريات تم تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين بهدف لمثله.

تم تسجيل 15 هدف منهم 6 في الشوط الأول مقابل 9 في الشوط الثاني

1-فوز فريق المنيا على فريق اسوان بهدفين نظيفين سجلها جيمس تيدى

2- فوز فريق بنى سويف على فريق الإعلاميين بثلاثية مقابل هدف سجلها حسام عيسى ووائل فراج وأحمد شحاتة بينما سجل حماده جلال هدف الإعلاميين.

3- فوز فريق سوهاج على فريق شباب طامية بهدف دون رد سجله مؤمن محسن .

4- فوز فريق الفيوم على فريق ديروط بهدف دون رد سجله عبد المعطي محمد

5- فوز فريق الألومنيوم على فريق ملوى بهدفين مقابل هدف سجلها وائل على هدفين الألومنيوم ومحمد توفيق لملوى.

6- تعادل فريق المدينة المنورة مع فريق تليفونات بني سويف بهدف لمثله دون رد سجل محمد بكرى للمدينة وهيثم على لتليفونات.

7- تعادل فريق كيما اسوان مع فريق البترول

بهدف لمثله سجل محمد مناع لكيما اسوان ومحمود كمال للبترول.



وتم تأجيل مباراة فريق البداري مع فريق قنا.



---المجموعة الثانية ( مجموعة القاهرة والقناة)

أقيمت 8 مباريات شهدت الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين أحدهما إيجابية.



تم تسجيل 18 هدف منهم 8 في الشوط الأول مقابل 18 في الشوط الثاني.



1- فوز السكة الحديد على وادى دجله بثلاثية مقابل هدفين سجلها محمد أحمد ريعو ومحمد العربى وسايكو للسكة، بينما سجل

أحمد رضا ومحمد جمال هدفين لدجلة.



2- فوز بتروجت على بور فؤاد بهدفين نظيفين سجلهما خالد عبد الرازق وسامح ابراهيم.

3- فوز فريق الترسانة على فريق النصر بهدف دون رد سجله أحمد علي.



4- فوز فريق زد إف سي على فريق القناة بهدف دون رد سجله حسين البدرى.

5- فوز فريق المصرية للاتصالات على فريق بورتو بهدفين مقابل هدف سجل مدافع بورتو في مرماه ومحمد بهاء هدفين الاتصالات ومحمود صالح هدف بورتو

6- فوز فريق بلبيس على فريق الانتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف بهدفين سجل محمد الامير وأحمد مجدى كهربا وإسلام رجب لبلبيس فيما سجل شازلى جابر هدف الإنتاج

7- تعادل فريق بنها مع فريق منتخب السويس بدون أهداف

8- تعادل فريق المريخ مع فريق الداخلية بهدف لمثله سجل محمد أبو سريع ريعو للمريخ وأحمد كمال للداخلية

-- المجموعة الثالثة ( مجموعة بحرى)

أقيمت 6 مباريات وتم تأجيل مباراتين تم تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم

تم تسجيل 18 هدف منهم 6 في الشوط الأول مقابل 12 في الشوط الثاني.

1-فوز فريق حرس الحدود على فريق المجد السكندري بهدفين نظيفين سجلها غريب يأسر ومحمود ممدوح.

2- فوز فريق سبورتنج على فريق الصيد المحلة بخماسية مقابل هدفين سجلها سيف الخشاب هدفين وأحمد عبد الستار وأحمد عادل ومحمد سليمان بينما أدرك سعيد مراد هدفين الصيد

3- فوز فريق البلدية على فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف سجلها احمد هريسه هدفين البلدية

وحسام بركات للزرقا.

4- تعادل الحمام مع الأوليمبي بهدف لمثله سجل مؤمن فكرى للحمام. ومحمد سيد عبد الفتاح للاوليمبى.



5- تعادل دمنهور مع فريق شيكو بهدفين لكل منهما سجل جلال الشرقاوي هدفين دمنهور بينما سجل حسام باولو هدفين شيكو .



6- تعادل فريق أبو قير مع فريق دكرنس بدون أهداف.



وتم تأجيل مباراتين كفر الشيخ مع الرجاء، والمنصورة مع المصرى بالسلوم.