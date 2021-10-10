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آخر تطورات تجديد عقود رباعي برشلونة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:26 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رافائيل يوستي نائب رئيس برشلونة الإسباني  تحدث عن آخر التطورات بشأن تجديد البرسا لعقود 4 من نجومه في الفترة المقبلة.

وقال يوستي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "مع بيدري وأنسو فاتي نحن متفائلون ونأمل قريباً أن نعلن عن تجديد عقودهما".

وعن التجديد لديمبيلي، قال يوستي:" نعمل حتى يصبح حقيقة في أسرع وقت ممكن، أرى ديمبيلي متحمساً للمشروع الجديد، رأيته ذلك اليوم وهو حقاً يريد أن يكون حاسماً".

وعن التجديد لسيرجي روبيرتو، اختتم يوستي تصريحاته قائلا: " أنا متفائل إلى حد ما فنحن الآن على وشك النهاية".


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